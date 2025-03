SANREMO 2025: COMA_COSE Dominano le Radio, OLLY Re dello Streaming

Primi bilanci a un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo. Il vincitore Olly guida la classifica singoli FIMI e si conferma il re degli streaming, essendo l’unico brano sanremese a ottenere il disco di Platino. In radio, i Coma_Cose con “Cuoricini” dominano, entrando nella top 5. I The Kolors raggiungono il picco alla posizione 2 in airplay e sono stabili alla 9 in FIMI. Achille Lauro conquista per la prima volta il podio in FIMI con “Incoscienti giovani” (3) e disco d’Oro, ma scende alla 4 in radio. Giorgia rimane seconda negli streaming (disco d’Oro), ma scivola all’8 in airplay.

Lucio Corsi, secondo classificato, tocca il picco alla 6 in radio, ma scende alla 6 in FIMI, avendo già ottenuto il disco d’Oro. Fedez ottiene il disco d’Oro con “Battito” ma perde posizioni sia in FIMI (4) che in radio (20). Gaia sale alla 7 in radio grazie al successo di viralità. Bresh segue, mantenendo la top 10 in FIMI. Altri artisti, come Rkomi e Noemi, raggiungono nuovi picchi, mentre alcuni come Brunori Sas e Simone Cristicchi accusano un forte calo, scomparendo quasi dalle classifiche. Tony Effe e altri noti artisti come Francesco Gabbani e i Modà mostrano risultati deludenti.

In generale, la classifica airplay e FIMI mostra un panorama variegato, con artisti che emergono e altri che faticano a mantenere la visibilità.