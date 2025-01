SANREMO 2025 – CLARA “Febbre”: Un Viaggio di Emozioni e Consapevolezza

Clara torna al Festival di Sanremo con il brano “Febbre”, che rappresenta un importante passo nel suo percorso artistico. A un anno da “Diamanti Grezzi”, si esibisce con una canzone che esplora emozioni tra sogno e realtà. “Febbre” presenta un mix di orchestrazioni evocative, pulsazioni urban, e sonorità elettroniche, creando un’atmosfera cinematografica che unisce l’innovazione musicale alla raffinatezza.

In un’intervista, Clara riflette sulla sua crescita personale e professionale dall’anno scorso, dichiarando di sentirsi più consapevole e preparata. Ha collaborato con produttori come Federica Abbate e Jacopo Ettorre, evidenziando l’importanza della sinergia nel processo creativo. La canzone affronta temi di cambiamento nei sentimenti e la scoperta di sé, trasmettendo un forte messaggio di amore per se stessi.

Durante il festival, Clara allestirà la “Farmacia dell’Amore”, uno spazio dedicato al benessere emotivo, dove i fan potranno interagire e ricevere supporto. Questo progetto sottolinea l’importanza della cura di sé sotto vari aspetti, tra cui la salute mentale e le relazioni affettive. Saranno offerti sportelli d’ascolto e consulenze gratuite, in un ambiente accogliente e non giudicante.

Inoltre, Clara si esibirà nella serata delle cover con Il Volo, cantando “The Sound of Silence”, un brano che si presta a riflessioni attuali su temi come i media e la comunicazione odierna. Con entusiasmo e preparazione, Clara attende di salire sul palco per condividere la sua arte e i messaggi importanti con il pubblico.