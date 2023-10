Sanremo 2025, ci sarà ancora Amadeus? Le parole dell’ad Rai

L’avventura di Amadeus a Sanremo potrebbe proseguire anche nel 2025: l’annuncio dell’ad Rai, Roberto Sergio.

Il Festival di Sanremo 2024 sarà il quinto consecutivo e ultimo guidato da Amadeus nel doppio ruolo di conduttore o direttore artistico. O forse no. Chi ha detto che l’epilogo debba essere per forza questo? A quanto pare in casa Rai le idee sono totalmente diverse.

A farlo presente, senza troppi giri di parole, è stato uno dei vertici dell’azienda, l’amministratore delegato Roberto Sergio. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione di Viva Rai 2!, il programma di Fiorello, il dirigente ha infatti aperto per la prima volta uno spiraglio una clamorosa ipotesi: anche Sanremo 2025 potrebbe essere targato Amadeus.

Amadeus confermato a Sanremo anche nel 2025?

A dare a Sergio l’opportunità per lanciare quella che non è una notizia, ma al massimo una suggestione, è stata una domanda di un giornalista del Corriere della Sera durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma condotto da Fiorello, tra l’altro grande amico dello stesso Amadeus.

Amadeus

“Non ci sarà più Amadeus? Chi lo può dire…“, ha affermato, in maniera capziosa, lo stesso Sergio, aprendo uno spiraglio in un muro che sembrava essere stato eretto dallo stesso Amadeus. E a dare manforte all’ad è stato proprio Fiorello, che nella stessa conferenza ha aggiunto: “Sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro“.

Chi al posto di Amadeus?

A chiudere le porte all’ipotesi di un suo sesto Sanremo consecutivo era stato nelle scorse settimane lo stesso Amadeus, affermando di voler tornare al Festival, ma non subito, semmai dopo qualche anno di pausa. E il suo testimone potrebbe essere raccolto, secondo molti, dallo stesso Fiore. Anche se lo showman ha già deciso di tirarsi fuori: “Non è il mio mestiere fare Sanremo. Strano che ancora non lo si capisca, non dico che mi offendo ma quasi…“.

Resta dunque un grande punto interrogativo sul futuro di Sanremo, dopo la prossima e attesissima edizione. Al momento l’unica mezza autocandidatura è arrivata solo da Fedez che, dopo lo scherzo di Fiorello, ha dichiarato ai microfoni di Fabio Fazio che se gli arrivasse la chiamata della Rai per Sanremo sarebbe divertente e probabilmente non si tirerebbe indietro. Ma dire che si tratta di un’ipotesi ardita è forse dire poco.