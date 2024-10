Sanremo 2025: Cattelan alla guida di ‘Sanremo Giovani’ e del Dopofestival

Il nuovo Sanremo 2025, curato da Carlo Conti, sta prendendo forma. Durante un’intervista al Tg1, Conti ha annunciato che “Sanremo Giovani”, un talent show di cinque puntate, servirà a selezionare i giovani artisti che parteciperanno al Festival. Questo programma sarà condotto da Alessandro Cattelan, il quale avrà anche il compito di presentare il “Dopo Festival”, che ritornerà sulle reti Rai dall’11 al 14 febbraio, alla conclusione di ogni serata del Festival.

“Sanremo Giovani” andrà in onda in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre. Quest’anno, il percorso verso il Festival di Sanremo 2025 per le nuove promesse si articolerà in un vero e proprio talent show, permettendo di scoprire e selezionare talenti emergenti che aspirano a esibirsi sul palco del Teatro Ariston. Cattelan guiderà i giovani concorrenti, i quali saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le varie puntate. Ogni episodio racconterà le sfide e i successi dei partecipanti, fino alla finale di “Sanremo Giovani – Sarà Sanremo”, in programma il 18 dicembre su Rai 1.

In aggiunta, è stato prorogato il termine per le iscrizioni a “Sanremo Giovani”. Gli artisti interessati avranno tempo fino alle 19.00 del 10 ottobre, rispetto alla scadenza inizialmente fissata per l’8 ottobre. Questa estensione offre a ulteriori talenti la possibilità di candidarsi e sperare di calcare il palco del famoso festival della musica italiana.

La conduzione di Cattelan rappresenta un valore aggiunto per il progetto, data la sua esperienza e carisma, che sicuramente porteranno un tocco fresco e coinvolgente a entrambi i programmi. Con il ritorno del “Dopo Festival”, il pubblico avrà nuovamente l’opportunità di seguire con maggiore intensità le dinamiche del Festival, interagendo con gli artisti e approfondendo il loro viaggio musicale.

In sintesi, Sanremo 2025 si preannuncia come un evento ricco di novità, con particolare attenzione ai giovani talenti, che potranno farsi conoscere al grande pubblico e dare il via alla loro carriera musicale nel contesto prestigioso del Festival di Sanremo.