Sanremo 2025, Carlo Conti rompe il silenzio dopo l’annuncio: le sue prime parole

È arrivata l’ufficialità, ed è la notizia di oggi. Carlo Conti sarà il conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo, in poche parole la più seguita e amata manifestazione canora italiana. Arriviamo da cinque edizioni da record, quelle portate avanti da Amadeus attraverso momenti che hanno fatto davvero la storia della televisione italiana contemporanea.

Dopo l’annuncio fatto questa mattina al Tg1, Conti ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sul suo ritorno (il suo, infatti, non è certo un esordio) sul palco del teatro Ariston. “La notizia è già stata diffusa rapidamente, e il mio telefono non smette di squillare”.

Carlo Conti appare molto contento e orgoglioso di poter entrare nuovamente a far parte di una kermesse prestigiosa come quella di Sanremo. Afferma nell’intervista al Tg1, con le sue prime parole dopo l’annuncio ufficiale:

I conti tornano! Tornerò a Sanremo dopo sette anni. Cercherò di riprendere il lavoro svolto, portato avanti egregiamente dalle due edizioni di Claudio Baglioni e dalle cinque straordinarie di Amadeus. La musica sarà, come sempre, al centro dell’evento. La musica attuale, che piace.

Nel breve intervento su Raiuno, Carlo Conti si augura di di fare un buon lavoro e di mantenere viva la grande tradizione che ha raccolto sempre più persone e famiglie davanti alla TV, soprattutto in questi ultimi anni. Il conduttore di Sanremo 2025 (e 2026, ricordiamolo), rivela in diretta al Tg1:

Il primo a scrivermi è stato Fiorello! Mi ha detto che ci saremmo divertiti molto se fossimo stati in onda insieme! Devo ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto, dall’amministratore delegato al direttore generale, fino alla signora delle pulizie. I cameramen, i tecnici, tutti hanno mostrato un tifo per me che mi ha davvero emozionato.

Si ritorna dunque alla direzione artistica del Festival per due anni. Per Carlo Conti è motivo di ulteriore festeggiamento arrivato a 40 anni in Rai. Il primo contratto con Rai risale ormai a giugno 1985.

Sulle canzoni il conduttore delle prossime edizioni di Sanremo ci tiene a specificare che inizierà “da oggi” a sentire le canzoni candidate al prossimo Festival. Le tappe sono chiare e scandite dal presentatore toscano: “Dobbiamo occuparci del regolamento, poi ascolteremo le canzoni delle Nuove Proposte, quindi quelle dei Big e infine decideremo la squadra che sarà con me sul palco e tutti gli ospiti”

Riguardo a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, di cui circolano diverse indiscrezioni sulla “compagnia sul palco”, Carlo Conti ha rapidamente scherzato sulle “troppe cose insieme”. Nulla di più al momento, tanta attesa e aspettative alle stelle e grande responsabilità dopo i grandi record di Amadeus.