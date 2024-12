Sanremo 2025: Carlo Conti Rivela i Grandi Artisti del Festival con l’AI

Oggi, 1° dicembre 2024, alle 13:30, il direttore artistico Carlo Conti annuncerà i partecipanti al Festival di Sanremo 2025, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio. L’attesa per i nomi dei 75 artisti in gara è alta, con molte speculazioni su chi salirà sul palco del Teatro Ariston. Questa edizione è considerata speciale per il prestigioso anniversario e per il contributo che Carlo Conti, vincitore di precedenti edizioni, porterà all’evento. L’annuncio rappresenta un passo fondamentale verso una manifestazione che unisce tradizione e modernità.

Un esperimento interessante ha coinvolto un’intelligenza artificiale che ha generato una lista di 26 possibili artisti che potrebbero partecipare. Tra i nomi ipotizzati ci sono: Marco Mengoni, Elodie, Achille Lauro, Giorgia e molti altri, rappresentando una combinazione di veterani e nuovi talenti. Pur essendo solo un’ipotesi, la lista stimola l’interesse del pubblico in attesa del confronto con l’elenco ufficiale.

Per quanto riguarda la struttura delle serate, la prima serata, martedì, vedrà esibirsi i Campioni in gara, la cui votazione sarà affidata alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata, mercoledì, si esibiranno 12 Campioni, votati sia dal pubblico tramite Televoto sia dalla Giuria delle Radio, ciascuno pesando per il 50%.

Per le Nuove Proposte, ci sarà una semifinale in cui si confronteranno due artisti, giudicati dal pubblico e dalle giurie. Questo meccanismo si ripeterà anche durante la terza serata, identificando così il secondo finalista tra le Nuove Proposte. La quarta serata sarà dedicata alle Cover, in cui gli artisti reinterpretano brani del repertorio italiano e internazionale, giudicati dalle tre giurie con percentuali specifiche, culminando nella finale per la categoria Nuove Proposte.

Infine, la quinta serata vede l’esecuzione delle 24 canzoni in gara, seguita da una nuova votazione che determinerà il vincitore della 75ª edizione. Lo slogan di questa edizione resterà invariato: “TUTTI CANTANO SANREMO!” Maggiori dettagli sul regolamento sono disponibili sul sito ufficiale.