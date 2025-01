Sanremo 2025: Carlo Conti interveniene sui conflitti tra Emis Killa e Giorgia

Sanremo 2025 è al centro dell’attenzione, con già alcuni drammi in atto prima dell’inizio del festival. Due situazioni sembrano risolte: il contratto di Giorgia con Tim e la partecipazione di Emis Killa. Il direttore artistico Carlo Conti ha risposto alle critiche, confermando che le canzoni dei big tratteranno il “microcosmo” umano piuttosto che eventi attuali.

Il caso di Emis Killa ha generato discussioni, poiché è emerso un legame tra il mondo della musica e quello del calcio, coinvolgendo figure come Fedez e Lazza, in un’inchiesta della Procura di Milano. Tuttavia, Conti ha dichiarato che non è suo compito monitorare i soci dei partecipanti; ha confermato la validità delle canzoni presentate, sottolineando che Emis Killa ha il diritto di esibirsi all’Ariston.

Per quanto riguarda Giorgia, il rischio di conflitto di interessi è stato ritenuto infondato: il suo contratto con Tim è scaduto prima dell’inizio del festival e non apparirà negli spot pubblicitari. Conti ha chiarito che non si poteva escluderla, evidenziando che le decisioni sono state prese in trasparenza.

Infine, Conti ha ribadito che il festival sarà meno incentrato su grandi temi sociali e più su emozioni e sentimenti personali. Non ci saranno canzoni riguardanti conflitti o temi di attualità, pur lasciando aperta la possibilità di discussioni su questi argomenti. Gli artisti, infatti, hanno scelto di trattare contenuti più intimi, cercando di allontanarsi dalle gravi situazioni contemporanee.