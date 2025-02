SANREMO 2025 – BRESH: Autenticità e Spontaneità in Palcoscenico

Bresh, cantautore genovese apprezzato della nuova generazione urbana, partecipa per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo con il brano “La tana del granchio”. In un incontro stampa, ha condiviso le sue esperienze e il suo percorso artistico, sottolineando che, nonostante i cambiamenti, la sua essenza è rimasta la stessa. Propone di portare a Sanremo la sua identità autentica, evitando la sovraesposizione emotiva e mantenendo il focus sul proprio spirito.

Riflettendo sul suo rapporto con il Festival, Bresh ha rivelato che le donne della sua famiglia hanno influenzato la sua decisione di partecipare, dato il loro legame con Sanremo. Ha descritto la sua canzone come una mescolanza di generi, con un ritornello pop e strofe cantautorali. “La tana del granchio” rappresenta per lui un rifugio emotivo, un luogo di sollievo dopo le delusioni.

Bresh duetterà con Cristiano De André in “Creuza de mä”, una scelta significativa che porta con sé ricordi della sua infanzia. La sua preparazione per il Festival include esercizi fisici e vocali, cercando di mantenere un atteggiamento sereno. Non ha paura di affrontare la competizione, anzi, la considera un’opportunità per fidelizzare il suo pubblico.

Bresh ha espresso il desiderio di coniugare le sue radici genovesi con il rap, creando così un’identità musicale unica. Dopo Sanremo, è entusiasta per il suo tour e il nuovo album, sperando che il Festival rappresenti un passo importante nella sua carriera. Vanta legami profondi con Genova, Roma e Milano, ogni città con un significato speciale per lui.