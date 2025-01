Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti sul palco insieme come co-conduttori

Antonella Clerici e Gerry Scotti saranno co-conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. L’annuncio è avvenuto in diretta su Rai Uno durante il programma di Clerici, È Sempre Mezzogiorno, grazie a una telefonata di Conti. Ha sottolineato la volontà di avere due amici sul palco dell’Ariston, enfatizzando lo spirito corale della conduzione di quest’anno. Per Antonella, il Festival segna un ritorno, avendo già condotto l’edizione del 2010 e partecipato nel 2005. Gerry, al contrario, debutterà sul prestigioso palco, rendendo l’evento speciale per lui.

L’atmosfera tra i conduttori è caratterizzata da amicizia. Clerici ha commentato: “Che trio! È davvero bello trovarci con amici e fare un Festival da amici”. Scotti ha descritto questa esperienza come unica, evidenziando il legame con Conti. Un momento toccante è stato il ricordo di Fabrizio Frizzi, amico di tutti e storico volto della televisione italiana. Conti, con voce emozionata, ha detto: “Se ci fosse stato Fabrizio, sarebbe stato con noi su quel palco”, e Clerici ha aggiunto: “Ci sarà, in qualche modo sarà con noi”.

Antonella e Gerry co-condurranno la serata di martedì 11 febbraio. La kermesse prevede anche diverse altre serate con conduttori vari. La seconda serata vedrà Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, mentre nella terza appariranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La quarta serata, dedicata alle cover, includerà Geppi Cucciari e Mahmood, infine, per la conclusione, insieme a Carlo e Alessandro Cattelan ci sarà Alessia Marcuzzi. Sanremo promette varietà e sinergia tra diverse personalità.