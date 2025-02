SANREMO 2025: ALEX WYSE e SETTEMBRE in finale trionfale

Alex Wyse e Settembre sono i due finalisti di Sanremo Giovani. Durante le semifinali, Alex Wyse ha competito contro Vale LP e Lil Jolie, mentre Settembre ha affrontato Maria Tomba. Nella finale, Alex Wyse e Settembre sono stati scelti come vincitori delle rispettive sfide.

Le pagelle esprimono opinioni sui brani presentati dai finalisti.

Settembre ha presentato “Vertebre”, un pezzo descritto come emozionante e superiore rispetto a molte canzoni di altri artisti in competizione. Il giudizio su di lui è molto positivo, con un voto di 8. Maria Tomba ha portato “Goodbye (voglio good vibes)”, caratterizzato da un’energia contagiosa, ma privo di quella profondità tipica della canzone d’autore; per questo ha ricevuto un voto di 6.

Vale LP e Lil Jolie con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” hanno dimostrato di funzionare bene come duo, con una vocalità simile che si fonde armoniosamente. Tuttavia, la loro rappresentazione queer è stata percepita come limitata, poiché non è stata evidente nel cast; il loro voto è stato di 7.

Infine, Alex Wyse ha presentato “Rockstar”, un pezzo che si confronta direttamente con quello di Settembre. La canzone è stata elogiata per la sua musicalità e struttura, meritando un voto di 7. In conclusione, la competizione ha messo in luce talenti promettenti con stili diversi, creando grande attesa per il futuro di questi giovani artisti.