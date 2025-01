Sanremo 2025: Al Bano Sostituisce Emis Killa? La Sua Reazione

Il cantante Al Bano ha parlato della sua posizione riguardo alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dopo il ritiro di Emis Killa a causa di un’indagine per associazione a delinquere. Nonostante i recenti eventi, Al Bano ha chiarito di non voler sostituire il rapper, dichiarando di aver già presentato tre brani a Carlo Conti per partecipare, ma non essere stato considerato.

Emis Killa, il cui vero nome è Emiliano Rudolf Giambelli, ha annunciato il suo ritiro dai social media, manifestando la volontà che l’indagine prosegua senza interferenze mediatiche. Al Bano ha elogiato la decisione di Emis Killa, sottolineando che il rapper ha evitato polemiche. La Rai ha confermato che il Festival si svolgerà con 29 artisti, a seguito del ritiro di Emis Killa, escludendo così la possibilità di sostituzione.

Al Bano, noto cantante pugliese, ha ribadito che non è nei suoi piani accettare di rimpiazzare qualcuno, affermando di conoscere il proprio valore e di non volerlo svendere. Ha espresso il desiderio di tornare a Sanremo con un suo piano, sottolineando che questa potrebbe essere la sua ultima partecipazione come concorrente. Di fronte a un’eventuale chiamata di Carlo Conti per partecipare alla competizione, Al Bano rimane scettico, affermando che probabilmente non accetterebbe nemmeno se venisse proposto.

In sintesi, Al Bano si sta distaccando dall’idea di un coinvolgimento diretto con il Festival quest’anno e rimane concentrato sulla sua carriera, mentre il Festival di Sanremo 2025 si prepara con un numero ridotto di artisti in gara.