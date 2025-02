SANREMO 2025 – ACHILLE LAURO: Un Grande Evento con un Dolce Segreto

“Incoscienti giovani” è il titolo della canzone che Achille Lauro porterà al prossimo Festival di Sanremo, un evento che segna la sua quinta partecipazione. Lauro ha già partecipato in gara nel 2019, 2020 e 2022, ed è stato super ospite nel 2021. La canzone è ispirata a una storia vera e affonda le radici nella vita ai margini di Roma, come ha spiegato durante una conferenza stampa a Milano.

Riguardo alla sua presenza a Sanremo, Lauro ha sottolineato che il festival rappresenta una grande opportunità, ma fa parte di un progetto più ampio che si svilupperà nei mesi successivi. Vuole stupire se stesso e portare la musica a un livello superiore, ispirandosi alle rockstar degli anni ’60. Ha trascorso molto tempo a Los Angeles, un’esperienza che ha influenzato la sua identità artistica e il suo sound, rendendolo più maturo.

Achille Lauro sta preparando un nuovo album, previsto per prima dell’estate, che riflette il suo attuale percorso musicale e si ispira ai grandi cantautori italiani. Durante la serata delle cover, renderà omaggio a Roma con Elodie, cantando “Mano a mano” di Rino Gaetano e “Folle città” di Loredana Bertè. Inoltre, creerà uno spazio a Sanremo, R.M. Confidential, per supportare giovani talenti e discutere tematiche sociali.

Lauro collabora con Dolce & Gabbana per l’estetica del suo spettacolo e si definisce un artigiano dell’arte. Riguardo alla competizione, non se ne sente influenzato. Dopo il festival, si concentrerà su un tour e ha già raddoppiato la data per un concerto al Circo Massimo di Roma il 1° luglio 2025.