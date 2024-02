Sanremo 2024, Tapiro d'oro a Fiorello per il ballo del qua qua

“È la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre”. Fiorello parla dopo la gag delle polemiche con John Travolta, e lo fa in occasione del Tapiro d’Oro consegnatogli da Striscia La Notizia per le critiche ricevute dopo avergli fatto ballare ‘Il ballo del qua qua’ in diretta. “Ma secondo voi, lui non era d’accordo? -dice Fiorello- Travolta non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: ‘Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico’. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l’ha fatto lui a noi”.