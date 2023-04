Sanremo 2024: spunta il nome di Annalisa mentre l’edizione 2023 fatica a resistere in classifica

Annalisa is back? L’edizione 2023 del Festival di Sanremo è terminata da circa due mesi ed è stata un grande successo di share, ma in classifica – rispetto all’edizione 2022 – sta facendo più fatica. Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 34 dischi di platino e 5 dischi d’oro, quest’anno nella sua ottava settimana post Sanremo, i brani hanno totalizzato 15 dischi di platino e 5 d’oro. Gli ultimi a prendersi il platino sono stati Ultimo, Mara Sattei e Colapesce con Dimartino. Ad oggi hanno ottenuto una certificazione 15 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Articolo 31, Colla Zio, Gianluca Grignani, Giorgia, I Cugini di Campagna, LDA, Leo Gassmann, Levante, Modà, Sethu, Shari e Will.

Sanremo 2024, spunta il nome di Annalisa

Certificazioni a parte, pare che Amadeus sia in gran segreto lavorando già all’edizione 2024 del Festival. Questa settimana Chi ha addirittura svelato una papabile co-conduttrice che sarebbe stata presa in considerazione da Ama: Annalisa. Ecco cosa si legge:

“Il Festival è finito soltanto da due mesi e già girano i rumors per il cast della prossima edizione. In particolare, tra gli addetti ai lavori, circola la voce che tra le prossime co-conduttrici accanto ad Amadeus potrebbe arrivare Annalisa. L’ex concorrente di Amici, che è nel pieno di un momento d’oro, non sarebbe la prima cantante a conquistare questo ruolo sul palco dell’Ariston: ricordiamo, infatti, in edizioni passate, la presenza di altre artiste come Emma, Elodie, Arisa”.

Il periodo d’oro di Annalisa la porterà sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice?

– 5 dicembre 2022: #VivaRai2 iniziava con “Bellissima” di @NaliOfficial – 12 aprile 2023: Viva Rai 2 ricomincia con “Mon Amour” di Annalisa 🔥 pic.twitter.com/bK2Xi6r06k — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) April 12, 2023

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

Supereroi – Mr Rain

Due Vite – Marco Mengoni

1 disco di platino (100.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

Il Bene Nel Male – Madame

Tango – Tananai

Due – Elodie

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

1 disco d’oro (50.000 copie)