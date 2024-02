Sanremo 2024, scaletta prima serata: ecco l'ordine di uscita dei cantanti

Festival Sanremo 2024, conto alla rovescia per la prima serata. Intanto arriva la scaletta, con l’ordine di uscita sul palco questa sera dei 30 cantanti in gara.

Ad aprire il festival sarà Clara, seguita da Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, quindi Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso.

E poi ancora: The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi & Poveri, Emma, Nek & Renga, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rosa Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e, infine, Il Tre. “Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria”, ha detto Amadeus. “Chiaramente gli ultimi della prima serata saranno tra i primi nelle serate di domani e dopodomani”, ha aggiunto.

“La musica è per me la priorità del festival. Io parto dalle canzoni che siano attuali, perché per ringiovanire una rete come Rai1 devi rivolgerti ai giovani, devi parlare il loro linguaggio, sapere cosa piace a loro”, spiega ancora Amadeus in conferenza stampa. Il riferimento è anche al successo del Primafestival, che ha già registrato un record di ascolti: “Quello è il linguaggio dei giovani che però non è disdegnato dai genitori e dei nonni. Ringrazio tutto il team”, dice il direttore artistico.

“Sono strafelice di iniziare il festival con Marco Mengoni, è una persona che ammiro ed è un vero talento -dice poi Amadeus riferendosi al primo co-conduttore del festival- E’ cresciuto tantissimo, ora riempie gli stadi ma è un ragazzo anche simpatico. Chiaro, stasera canterà perché è il suo mestiere e lo sa fare alla grande, ma è anche simpatico, ironico, quello che fa lo fa con naturalezza. E’ il clima che conta, uno si prepara ma se ti diverti con naturalezza questa cosa arriva al pubblico”.

E su ciò che Mengoni farà stasera sul palco, Amadeus anticipa: “Non solo presenterà i brani e l’orchestra ma consegnerà anche i fiori ai suoi colleghi -dice Ama- Mi piace anche questo fatto della musica che è dentro la musica, Paola e Chiara al Primafestival, Mengoni che inizia il festival di Sanremo”.