Sanremo 2024, oggi Al Bano a ‘Verissimo’ canterà brano scritto col professor Vaia e scartato

Al Bano canterà questo pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di ‘Verissimo’, il brano ‘Ci devi credere’, che l’artista pugliese ha scritto a quattro mani con l’ex direttore generale dell’Ospedale Spallanzani di Roma (e attuale direttore generale della prevenzione del ministero della Salute) Francesco Vaia. A quanto apprende l’Adnkronos Al Bano farà conoscere la canzone al pubblico ma in tv sarà da solo, senza la presenza del medico. La canzone, secondo quanto rivelato dallo stesso Al Bano nei giorni scorsi, era stata scritta durante il terribile periodo della pandemia per raccontare l’operato dello Spallanzani e la lotta dei medici contro il virus Covid, ed è stata presentata ad Amadeus per il festival di Sanremo ma sarebbe stata poi scartata dal direttore artistico. Questo pomeriggio dunque l’ugola di Cellino San Marco offrirà l’ascolto della canzone ai telespettatori.