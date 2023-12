Sanremo 2024, Mahmood in gara con “Tuta gold”

Per Mahmood non è la prima volta sul palco di Sanremo: dopo il debutto con Blanco, nel 2024 canterà “Tuta gold”.

I suoi fan non vedono l’ora di ascoltarlo esibirsi al Festival di Sanremo, ma anche lo stesso Mahmood rabbrividisce al solo nominare il titolo della canzone che porterà in gara. Sul palco dell’Ariston, la storia si ripete per il cantautore italo-egiziano, dopo l’esordio con Blanco nel 2023 con l’indimenticabile “Brividi”.

Mahmood a Sanremo 2024 con “Tuta gold”

Annunciato in diretta da Amadeus tra i 27 big in gara a Sanremo 2024 – a cui si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani – Mahmood si esibirà ufficialmente sul palco dell’Ariston, mostrandosi con il suo nuovo ed impeccabile look.

Si sfiderà con gli altri artisti concorrenti, con il brano “Tuta Gold”. “La fortuna è che la canzone che porterò è nuova, dal punto di vista artistico e personale. Ho l’ansia solo nell’annunciare il titolo“, ha dichiarato il cantante.

I big in gara al Festival

Ai primi di dicembre, Amadeus aveva fatto i nomi di tutti i cantanti che si esibiranno ufficialmente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Certo, senza lasciare per strada la delusione di chi, al contrario, non è stato citato pubblicamente durante la puntata del Tg1.

Oggi conosciamo finalmente i nomi dei tre artisti provenienti da Sanremo Giovani, che fanno salire a 30 i big in gara alla kermesse. Tra i 27 cantanti già preannunciati, ci sono:

Emma

Fiorella Mannoia

Fred De Palma

Geolier

Dargen D’amico

La Sad

Angelina Mango

Il Tre

Diodato

Nek e Renga

Il Volo

Sangiovanni

Alfa

Irama

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr Rain

Maninni

Ricchi e Poveri

Il tour europeo dopo Sanremo

Il singolo che porterà al Festival di Sanremo anticipa il nuovo album e il tour in Europa che ha appena raddoppiato la data di Milano. Mahmood esordirà il 4 aprile 2024 al Rockhal di Lussemburgo, poi continueranno le tappe dei concerti a Londra, Parigi e infine il Fabrique di Milano il prossimo 17 e 18 maggio.

I biglietti per i concerti di Milano sono in vendita su TicketOne.