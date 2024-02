Sanremo 2024: il programma e gli ospiti della seconda serata

Come al solito un successo straordinario per la serata d’esordio del Festival di Sanremo. Questa sera, per il secondo appuntamento, è prevista l’esibizione della metà degli artisti in gara, che verranno presentati dall’altra metà. Oltre alle performance, una nuovo co-conduttrice e ospiti di grande livello nazionale e internazionale.

L’appuntamento con la musica italiana più atteso dell’anno è arrivato. Ieri sera è partita la 74esima edizione del Festival di Sanremo e, come sempre, è stato un gran successo. Amadeus, affiancato da un Marco Mengoni in grande spolvero, ha presentato tutte le 30 canzoni in gara.

La classifica finale, stilata dai giornalisti della sala stampa, vede in testa la grande Loredana Bertè, seguita sugli altri due gradini del podio da Angelina Mango al secondo posto e Annalisa al terzo. Al quarto la sorpresa Diodato e, al quinto, Mahmood. Naturalmente si tratta solo di una classifica provvisoria, che potrà essere completamente stravolta nel corso della kermesse.

Il programma della seconda serata prevede l’esibizione di ‘soli’ 15 artisti in gara, che saranno estratti nella consueta conferenza stampa della 12:00. Loro saranno presentati dagli altri 15, che a loro riceveranno il favore in cambio nella terza serata, quella di domani. A votare questa sera saranno il pubblico, tramite televoto, e la giuria delle radio.

Al posto di Marco Mengoni, che ha fatto stravedere nell’inedita veste di co-conduttore, ci sarà Giorgia. Sul palco di Piazza Colombo salirà Rosa Chemical, mentre nello stage della nave di Costa Smeralda si esibirà il dj di fama mondiale Bob Sinclair.

All’Ariston, invece, come primo ospite ci sarà Giovanni Allevi, il pianista e compositore che torna ad esibirsi in pubblico per la prima volta dopo la scoperta della malattia. Seguirà poi il cast di Mare Fuori, che presenterà la nuova stagione della serie, Leo Gassman per presentare il film tv Califano di cui è protagonista e la Nuova Orchestra Santa Balera, che celebrerà i 40 anni del brano Romagna mia. Come super ospite internazionale sarà presente il grande John Travolta.