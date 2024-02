Sanremo 2024, i Santi Francesi e il singolo “L’amore in bocca”

I Santi Francesi portano sul palco dell’Ariston una canzone carica di emozioni, nata da un errore: ecco il significato.

I Santi Francesi, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese, si apprestano a calcare il prestigioso palco del Festival di Sanremo 2024 con il loro brano “L’amore in bocca”. La canzone, che gioca con le parole tra amore e amarezza, è frutto di un fortuito errore del correttore automatico, distinguendosi per il suo approccio no gender e la sua universalità.

“L’amore in bocca” dei Santi Francesi

La genesi di “L’amore in bocca” è tanto casuale quanto affascinante. Alessandro De Santis, intento a scrivere “l’amaro in bocca”, si è visto correggere la frase in “l’amore in bocca” dal suo smartphone. “L’espressione ci è piaciuta subito e abbiamo organizzato una sessione senza pretese con la bravissima autrice e cantautrice Cecilia Del Bono. Proprio da lì è nata la canzone, totalmente per caso”, hanno spiegato gli artisti.

Il testo del brano esplora la fine di una relazione e il retrogusto amaro che spesso ne consegue. Con versi come “Mi hai lasciato con l’amore in bocca / senza farlo apposta”, la canzone riflette sulle ultime fasi di un amore, quando rimangono solo le ultime gocce di pioggia prima di “cadere a pezzi”.

I Santi Francesi hanno voluto scrivere una canzone che potesse essere sentita e compresa da chiunque, indipendentemente dal genere. Questa scelta stilistica rispecchia il loro desiderio di andare oltre le etichette e di parlare direttamente all’anima di chi ascolta.

Il testo della canzone sanremese

Mi hai lasciato con l’amore in bocca

Senza farlo apposta

Sono le ultime gocce di pioggia

Scivoliamo sopra tetti

Prima di cadere a pezzi

Ma l’amaro torna

Ed è la prima volta

La vita che mi togli

Passa dalle mani

Ma tu già lo sai Che io non sarò mai

Un porto sicuro

In un mare calmo…

