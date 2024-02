Sanremo 2024, gli ospiti e la scaletta dei cantanti in gara

La prima scaletta dei cantanti in gara a Sanremo 2024 e gli ospiti della prima serata

Questa sera ci sarà appunto la prima serata del Festival di Sanremo 2024. Ovviamente a condurre ci sarà Amadeus e vicino a lui come co-conduttore Marco Mengoni. Quest’ultimo lo scorso anno, con il brano Due Vite, ha vinto quella edizione e quest’anno, lo hanno scelto per stare al fianco di Amadeus.

Questa è la 74esima edizione e tutti sono in attesa dell’inizio. Oggi i due conduttori hanno partecipato alla conferenza stampa. Hanno anche fatto uscire la scaletta dei 30 cantanti che sono in gara. La scaletta per ora è:

Clara – Diamanti grezzi Sangiovanni – Finiscimi Fiorella Mannoia – Mariposa La Sad – Autodistruttivo Irama – Tu no Ghali – Casa mia Negramaro – Ricominciamo tutto Annalisa – Sinceramente Mahmood – Tuta Gold Diodato – Ti muovi Loredana Bertè – Pazza Geolier – I p’ me, tu p’ me Alessandra Amoroso – Fino a qui The Kolors – Un ragazzo una ragazza Angelina Mango – La noia Il Volo – Capolavoro BigMama – La rabbia non ti basta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita Emma – Apnea Renga e Nek – Pazzo di te Mr. Rain – Due altalene Bnkr44 – Governo punk Gazzelle – Tutto qui Danrgen D’Amico – Onda alta Rose Villan – Click boom! Santi Francesi – L’amore in bocca Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Maninni – Spettacolare Alfa – Vai! Il Tre – Fragili

Sanremo 2024: gli ospiti della prima serata

CREDIT: RAI

Dopo aver ascoltato quasi tutti i cantanti in gara, verrà stilata una classifica provvisoria. La giuria della sala stampa, della tv e del web, potranno votare.

La prima ospite della serata, è appunto la campionessa di sci Federica Brignone. Questo perché dovrà promuovere il suo sport ed anche perché si stanno avvicinando le olimpiadi Milano-Cortina 2026. Dopo di lei salirà sul palco dell’Ariston Daniela Di Biagio, la mamma di Giovan Battista Cutolo, il musicista di Napoli, che ha perso la vita sulle strade della sua città.

Lazza invece si esibirà in piazza Colombo. Mentre sul terzo palco, che è quello sulla nave, ci sarà il rapper Tedua.