Sanremo 2024, Gerry Scotti con Amadeus: indizio social

Gerry Scotti potrebbe debuttare a Sanremo nel 2024: Amadeus regala ai fan un clamoroso indizio sui social network.

Continuano senza sosta i lavori di Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2024. Per la quinta edizione consecutiva, la kermesse sarà diretta e condotta dal noto presentatore veneto. Un pokerissimo clamoroso da parte di Ama, che ha già fatto sapere più volte di non avere intenzione di proseguire nella striscia. Dopo questo Festival, si prenderà un periodo di pausa e lascerà il timone di Sanremo ad altri, senza per questo chiudere le porte a un ritorno tra qualche anno.

Ma il futuro è difficile prevederlo, ed è per questo che il direttore artistico sta lavorando a questo Festival con il massimo dell’impegno, pronto a regalare al pubblico grandissime sorprese e uno spettacolo che possa essere davvero indimenticabile. Lo confermano i nomi che stanno già circolando per quanto riguarda i possibili cantanti in gara, ma lo conferma anche un indizio social arrivato su un possibile co-conduttore: Gerry Scotti.

Amadeus porta Gerry Scotti a Sanremo 2024?

Non è la prima volta che il direttore artistico di Sanremo punta in alto. Se in passato ha sognato addirittura di portare sul palco dell’Ariston personaggi come gli ABBA o Madonna, già lo scorso anno aveva messo a segno un colpo davvero rilevante con Chiara Ferragni, convinta a diventare ‘madrina’ del Festival per due serate.

Amadeus

Da Tiziano Ferro a Gianni Morandi, passando per Zlatan Ibrahimovic e ovviamente Fiorello, sono stati tanti i big del mondo dello spettacolo convinti da Amadeus ad accettare ruoli di rilievo nei suoi Sanremo. Che il prossimo possa quindi essere Gerry Scotti? Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma il direttore artistico ha regalato ai fan un indizio piuttosto chiaro.

Amadeus a colazione con Gerry Scotti

Come sempre il grande indizio Amadeus lo ha regalato su Instagram, pubblicando una divertente carrellata di foto con l’amico Gerry davanti a un tavolo apparecchiato, con questa caption: “Beccati… colazione in compagnia“.

Semplice incontro tra amici o confronto lavorativo? I due non si sono scomposti, ma i follower non hanno dubbi: Gerry Scotti potrebbe essere il grande colpo per Sanremo 2024 di Amadeus. Anche perché il noto conduttore, volto simbolo di Mediaset, in passato era stato più volte invitato all’Ariston, e in alcuni casi era sembrato anche a un passo dalla conduzione della kermesse, salvo dover declinare ogni tipo di invito a causa di motivi di lavoro.

Anche per questo motivo, dovesse riuscire Amadeus a convincerlo, sarebbe un innesto davvero clamoroso per un’edizione che punta a rimanere nella storia. Di seguito il post pubblicato dal presentatore: