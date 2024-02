Sanremo 2024 fa 'boom', ecco le parole più usate nelle canzoni

Sanremo 2024 fa ‘boom’ prima ancora di iniziare. E’ questa, infatti, la parola più utilizzata nei testi delle canzoni che verranno intonate al Festival. Come ogni anno Volocom, azienda leader nel monitoraggio dell’informazione, ha effettuato l’analisi semantica dei testi per scoprire quali sono le parole più ricorrenti.

La scorsa edizione aveva visto prevalere nei testi i termini male e bene, complice il brano di Madame intitolato proprio Il bene nel male. L’edizione 2024, invece, si preannuncia ricca di novità. A cominciare proprio dai testi: sorprendentemente, il festival della canzone italiana quest’anno vede in cima alla classifica semantica una parola di origine inglese.

La parola boom, infatti, è citata ben 33 volte. L’onomatopea – parola che riproduce un suono – è la protagonista del brano Click boom di Rose Villain. Il testo della cantautrice e rapper milanese è infatti incentrato sull’amore e sulla sua potenza. La parola boom viene ripetuta svariate volte nel ritornello della canzone, dove Rose Villain descrive la forza dell’amore che sente per la persona amata. Boom è il suono che rappresenta il battito del cuore quando è vicino alla persona amata: “Senti il mio cuore fa così boom boom boom”.

Sul podio non poteva certo mancare amore, che è la seconda parola più usata con 30 menzioni. Compare però solo in due canzoni, mentre nelle edizioni precedenti era presente un po’ su (quasi) tutti i brani in gara. La canzone L’amore in bocca dei Santi Francesi parla di un amore finito e della difficoltà di dimenticare la persona amata. I Santi Francesi descrivono l’amore come un sentimento che può essere dolce e amaro allo stesso tempo.

L’altra canzone è Un ragazzo una ragazza dei The Kolors. La parola amore viene però citata una sola volta nel testo (“l’amore non si può cantare in una strofa da otto”). Il testo riflette sulle emozioni contrastanti che accompagnano l’inizio di una relazione romantica come l’emozione e l’incertezza di incontrare qualcuno di speciale (“Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane”), la paura di confessare i propri sentimenti (“Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare”), e il rischio di essere feriti dall’amore (“Tanto con te rischio male”).

Chiude il podio un altro termine comune della nostra lingua: vita è la terza parola più citata nei testi delle canzoni in gara a Sanremo 2024 con ben 23 menzioni. Anche se è la terza classificata, è interessante notare come sia la più diffusa all’interno delle canzoni di quest’anno. Vita, infatti, è presente nelle canzoni di Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Dargen D’Amico, Gazzelle, Il Volo, La Sad, Ricchi e Poveri e infine dai Santi Francesi. Leggendo i testi di queste canzoni, emergono narrazioni profonde e sfaccettate sulla vita umana. Attraverso le parole, ci immergiamo in esperienze di smarrimento e solitudine, come Alessandra Amoroso canta in Fino a qui (“E tutto vola via / Sarà che questa vita /Non la prendo mai sul serio”). Sentiamo la noia e l’apatia che pervadono la vita, come descritto da Angelina Mango ne La Noia, ma anche il desiderio di connessione autentica espresso da Dargen D’Amico in Onda alta.

Gazzelle ci ricorda invece che la vita è piena di incertezze e confusione, ma che l’amore può portare momenti di gioia (“E questa vita non impara mai / Ma domani domani domani potremmo anche ridere”), mentre Il Volo celebra l’amore come un vero capolavoro che trasforma la vita stessa (“E questa vita con te /È un capolavoro””). Non mancano le tempeste emotive: La Sad esplora il dolore e la lotta interiore (“Questa è la storia di un’altra vita sprecata / Di un figlio triste appena scappato di casa”), mentre i Santi Francesi raccontano il cuore spezzato e la rinascita dopo una perdita d’amore. In mezzo a tutto ciò, i Ricchi e Poveri ci invitano a vivere ogni istante con gratitudine e consapevolezza, ricordandoci che il tempo è un bene prezioso da non sprecare (“Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita”).

Ai piedi del podio, si piazza ‘cielo’ (22 citazioni), seguito da ‘fatto’ e ‘noia’ (21). Quindi ‘so’ (18), ‘guardare’ (17), ‘mare’ (16). Quindi ‘cuore’ guida il gruppone con 15 citazioni.