Sanremo 2024: Amadeus punta una famosa star internazionale

Mancano ancora sette mesi a Sanremo 2024, ma Amadeus è già al lavoro e da giugno sta scegliendo i big in gara e le co-conduttrici per il prossimo Festival.

“Questo sarà il mio ultimo Festival per adesso, anche perché cinque di fila devo dire che sono parecchi. Ho eguagliato Mike e Pippo e questo per me è un grandissimo onore. Poi in futuro potrei anche rifarlo, ma adesso è meglio che mi stoppi. La scelta dei big? Per il mio primo Festival non è che ci fosse una grande fila. Poi gli artisti meno conosciuti venivano accoppiati con altri più famosi. Il vero cambiamento è arrivato dopo i Maneskin”.

Sanremo 2024: Amadeus e i rumor su un ospite internazionale.

In questi anni sono circolati tantissimi nomi di presunti ospiti internazionali pronti a sbarcare al Teatro Ariston (da Madonna a Lady Gaga, fino a Britney Spears), ma alla fine in tutti i casi si trattava di indiscrezioni non fondate, oppure le trattative si sono arenate per vari motivi. Secondo Dagospia però Amadeus un anno fa avrebbe provato a portare all’Ariston Meghan Markle! Ovviamente tutto è finito con un nulla di fatto, ma stando a quello che ha rivelato Ivan Rota, il conduttore vorrebbe riprovarci per Sanremo 2024.

“Lo scorso anno Amadeus sarebbe andato a Londra per prendere contatti con un’attrice vicina alla famiglia reale. Sarebbe Meghan Markle che avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo. Niente di fatto sicuramente per l’esoso cachet, ma circola voce che il conduttore ci stia riprovando”.

Dubito fortemente che le cose cambieranno quest’anno. Una che firma contratti milionari in USA non penso si muova per cifre infinitamente più piccole. E in ogni caso ce ne faremo una ragione, la Markle non è certo la star internazionale che vogliamo vedere al Festival. Visti in tempi che corrono non mi stupirei di vedere lui come ospite…