Sanremo 2024, Amadeus pronto per primo annuncio da Fiorello – Video

A Sanremo 2024, Fiorello ci sarà. Lo ha rivelato lo stesso showman in una delle sue caratteristiche dirette social all’alba dal bar di via Montello, dove prende un caffè prima di iniziare le dirette tv di Viva Rai2. “Ma vado solo all’ultimo, a riprendermi Amadeus. Giusto cinque minuti, dopo la proclamazione del vincitore, per portarlo via dopo il suo quinto festival”, ha detto Fiorello con quel tono sempre tra il serio e l’ironico.

“Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto festival”, ha sottolineato lo showman, che questa mattina ha anche ospitato una clip di Amadeus, dal camerino dei ‘Soliti Ignoti’, in cui il conduttore e direttore artistico del festival promette per domani, all’interno di ‘Viva Rai2’, le prime anticipazioni sul festival 2024.

Insomma, da questi primi giorni post festival, sembra che Amadeus, dopo aver consacrato il modello del ‘festival diffuso’, che coinvolge nella kermesse l’intera città di Sanremo e anche le acque antistanti, creda sempre di più nel ‘festival infinito’, che tra anticipazioni, indovinelli e casting duri praticamente 12 mesi. D’altronde, in più di un’occasione, Amadeus ha sottolineato come al successo dei suoi ultimi festival abbia contribuito il fatto di aver avuto l’incarico con un anticipo tale che gli permette di lavorarci sopra un anno intero.