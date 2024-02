Sanremo 2024, Amadeus: "Playlist prima al mondo, una gioia incredibile"

La playlist del Festival di Sanremo 2024 è la più ascoltata al mondo sulle piattaforme digitali. “È una cosa incredibile, la gioia dei cantanti, chiaramente la mia per aver scelto queste canzoni – commenta Amadeus nel corso de ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1 – . Tu lo sai che lo dicevo anche le settimane scorse, anzi mesi scorsi ‘Non vedo l’ora che la gente possa ascoltare le canzoni in gara‘. Questo sta avvenendo non solo in Italia ma in tutto il mondo, quindi più di così non possiamo desiderare”.

“La mia famiglia? E’ fondamentale”

Ospite in studio a Roma, Simona Ventura ha chiesto al conduttore quanto fosse importante la tenuta psicologica di questi 5 anni e soprattutto il supporto di Giovanna e Josè. “Loro sono fondamentali… poi non c’è solo Sanremo, c’è tanto altro fortunatamente, quindi hai bisogno di serenità, io faccio il pendolare tra Roma e Milano, quando arrivi a casa a Milano, magari solo 2-3 giorni alla settimana, che sono di lavoro perché ascolto le canzoni giorno e notte, non ho mai avuto un problema da risolvere. Giovanna pensa a tutto, Josè è di grande aiuto, sanno che se poi fino alle 2 di notte devo ascoltare delle canzoni, non si lamentano, anzi”.

“Per me l’ospite è sacro anche sul palco del Festival”

Uno dei punti di forza di Amadeus è sicuramente la sua affabilità: “I rapporti umani vengono prima di tutto”, spiega. “Quando dico che la mia famiglia per me è fondamentale e i miei amici – lì c’è Simona, ci conosciamo da tanti anni – ci sono dei rapporti speciali, c’è un rispetto, chi viene da me ospite sa che non c’è mai un tranello, sa che per me l’ospite è sacro, quindi io sono al suo servizio, gli ospiti e i cantanti quando li invito al Festival sono a loro agio. Io ho un rapporto fantastico, avverto la positività delle persone che sono intorno, che in qualche maniera poi viene trasmessa al pubblico a casa, e quindi anche in questo Festival, anche in platea come è avvenuto per Simona, ho voluto circondarmi solo di amici”, ha concluso.