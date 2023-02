Sanremo 2023, Zanicchi: ''Coletta grande direttore, stupido chiederne le dimissioni''

”Quello di questo anno è stato un grande

Festival di Sanremo. Io sono per Coletta, con questo Festival ha dimostrato tutta la sua bravura perché ha riscosso un successo strepitoso”. Iva Zanicchi, interpellata dall’Adnkronos, scende in campo in difesa del direttore di Rai1 Stefano Coletta dopo gli attacchi da parte di diversi esponenti politici di centrodestra che hanno chiesto le sue dimissioni e un cambio radicale della governance di Rai1. ”E’ stupido chiedere le dimissioni di Coletta, è un direttore molto bravo e spero che rimanga”, prosegue la Zanicchi che però tiene a precisare: ”La politica è sempre entrata in Rai sia chiaro e per ora non è cambiato nulla. Sappiamo tutti che la Rai è di sinistra, non raccontiamoci palle! Per ora – aggiunge la cantante – la signora Meloni non ha fatto nulla e se lo facesse non ci si dovrebbe scandalizzare perché la sinistra lo ha sempre fatto. Ma Coletta lo difendo a spada tratta perché è bravo e ha lavorato bene perciò io sono con lui e per lui”, conclude. La cantante interviene anche sulle polemiche social e mediatiche che si sono abbattute su Fedez durante e dopo il Festival di Sanremo: ”Fedez? A parte il gesto della foto che io condanno totalmente dico: ‘Alleluia’! Se non si parla che di lui si vede che lui e lei (la Ferragni, ndr) come coppia sono una ‘bomba’. Possono piacere o non piacere ma il Festival lo hanno vinto loro”.

“Se Fedez e la Ferragni riescono ad attirare l’attenzione in un Festival dove c’è stato di tutto e di più tanto di cappello – continua – certo gesti come quello di strappare una foto sono inammissibili -tiene a precisare la Zanicchi – puoi fare tutto quello che vuoi, sei seguito e amato, ma ci deve essere comunque un limite”. Sulla presunta discussione tra Fedez e la moglie dopo il bacio con Rosa Chemical la Zanicchi scoppia in una fragorosa risata: ”Ma figurati, Rosa Chemical mi è molto simpatico, a me ha dato più fastidio prima, quando è andato da Fedez e ha mimato quell’atto sessuale. Il bacio con Fedez? È durato un secondo dai – continua la cantante – poi lo vedi stampato sul giornale e sembra che sia durato chissà quanto, sarà durato un secondo, da Chemical ti puoi aspettare anche questo, lui è un personaggio forte”. Infine sul vincitore di questo Sanremo 2023 la Zanicchi conclude: ”Mengoni mi piace moltissimo, ha una voce e una potenza straordinaria. Credo che anche all’Eurofestival andrà benissimo perché è un grande cantante e diciamolo anche un gran bel ragazzo e questo di certo non guasta”, conclude.

