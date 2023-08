Sanremo 2023, un’altra certificazione a sorpresa: “Fuoco! Fuoco! Fuoco!”

A distanza di sei mesi dalla finale del Festival di Sanremo che ha visto trionfare il brano Due Vite di Marco Mengoni è arrivata un’altra certificazione a sorpresa: un disco d’oro per i Colla Zio grazie al loro brano Non Mi Va.

“Dalla regia ci dicono che NON MI VA è ufficialmente il nostro PRIMO DISCO D’ORO 📀📀📀📀” – hanno scritto i Colla Zio su Instagram – “Fuoco fuoco fuoco andiamo a farne altri, lesssgo“.

I Colla Zio salgono così sul carro dei vincitori insieme a gIANMARIA e Olly, tutti provenienti da Sanremo Giovani. Ne restano fuori (al momento) Shari, Sethu e Will.

Le certificazioni

Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 37 dischi di platino (l’ultimo assegnato a Noemi un mese fa) e 4 dischi d’oro; quest’anno i brani scelti da Amadeus per il Festival di Sanremo 2023 hanno totalizzato 27 dischi di platino e 9 d’oro. A oggi hanno ottenuto una certificazione 21 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna, i Modà, Sethu, Shari e Will.

Edizione 2023 di Sanremo, le certificazioni

5 dischi di platino (500.000 copie)

4 dischi di platino (400.000 copie)

Due Vite – Marco Mengoni

Supereroi – Mr Rain

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

Il Bene Nel Male – Madame

Due – Elodie

1 disco di platino (100.000 copie)

Made In Italy – Rosa Chemical

Splash – Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti – Mara Sattei

Alba – Ultimo

L’Addio – Come_Cose

Furore – Paola & Chiara

Polvere – Olly

1 disco d’oro (50.000 copie)