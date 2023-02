Sanremo 2023, Ultimo: "Arrivo secondo? Firmo per altri 4 anni così"

“Se arrivo secondo? Metterei la firma per rivivere i quattro anni che ho vissuto dopo il secondo posto del 2019”. Ultimo affronta con filosofia il ritorno a Sanremo 2023, in gara con il brano ‘Alba’, dopo quel secondo posto nel 2019 che gli lasciò l’amaro in bocca.

Sui pronostici che lo danno favorito, dice: “La sto vivendo con grande leggerezza, con la sola voglia di presentare ‘Alba’ (che fa parte del nuovo omonimo album completamente autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records) e provare a lanciare il messaggio di guardarsi dentro e provare a superarsi. Per me tornare a Sanremo – ripete da giorni – è anche la possibilità di chiudere un cerchio con Sanremo, in un modo diverso dal 2019. Il motivo per cui torno è anche che ho 27 anni. Non è che, siccome faccio gli stadi, allora non vado a Sanremo. Ho voglia di mettermi in gioco, mi sento il fuoco dentro”.

Nella serata dei duetti, Ultimo proporrà un medley con Eros Ramazzotti: “Saranno tre pezzi e uno di questi è ‘Un’emozione per sempre’, che è il mio pezzo preferito di Eros. Io collego i pezzi di Eros all’infanzia pura. Quando sento i suoi brani mi sento bene”, dice. E a chi gli chiede se abbia provato a coinvolgere Antonello Venditti, con cui ha un rapporto speciale, Ultimo risponde: “A Venditti ho fatto sentire Alba e poi gli avevo parlato del duetto ma in maniera sempre abbastanza astratta. Per me Antonello è un padre”. Con Eros com’è andata? “Ho con lui un rapporto molto bello e semplice. Quindi ho alzato il telefono, gli ho proposto il duetto e lui mi ha detto sì”, sottolinea.

Del suo rapporto con il festival, aggiunge: “L’effetto che ho quando vengo a Sanremo è sempre di grande responsabilità. Ma un senso di responsabilità diversa dai live. Perché ai concerti c’è gente che ha scelto di stare là, qui sei ospite di un palco dove ogni cosa ha mille riflettori”. E della presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiunge: “Sarà grande emozione. Il suo arrivo al festival è un riconoscimento per tutto il mondo della musica”.