Sanremo 2023, terza serata: programma e ordine d’uscita

Festa di Sanremo 2023, la terza serata: il programma e l’ordine d’uscita dei cantanti durante la prima serata con tutti gli artisti.

Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo 2023, la prima dal programma fitto, con tutti e ventotto i cantanti in gara. Durante la conferenza stampa di presentazione è stato confermato l’ordine d’ingresso degli artisti e sono stati rivelati tutti gli ospiti che interverranno durante la serata, sia quelli musicali che quelli provenienti da altri settori del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti della terza serata di Sanremo

La terza serata di questa edizione della kermesse sarà animata dalla presenza di una madrina d’eccellenza. La co-conduttrice sarà infatti una grande campionessa del mondo dello sport italiano, Paola Egonu. La pallavolista avrà il compito di portare la sua esperienza sul palco, per dare un bel messaggio, con tutta probabilità, di inclusività e contro il razzismo.

Paola Egonu

Grande attesa, dal punto di vista musicale, per il ritorno a Sanremo dei Måneskin, che saranno accompagnati per l’occasione dal grandissimo Tom Morello, ex chitarrista dei Rage Against the Machine, per presentare il nuovo singolo Gossip. La band romana sarà tra l’altro premiata con il riconoscimento della città di Sanremo, come anche un’altra leggenda del Festival, Peppino Di Capri.

Per il resto, ci sarà il ritorno sul palco anche di Massimo Ranieri, che canterà e presenterà il suo nuovo show televisivo con Rocio Morales. Gianni Morandi invece tornerà a cantare, stavolta in duetto con Sangiovanni per la nuova versione di una sua vecchia hit, Fatti (ri) mandare dalla mamma a prendere il l latte. Da segnalare anche la presenza di Annalisa sullo stage esterno e di Guè sulla nave Costa Smeralda.

L’ordine di uscita dei cantanti della terza serata

Di seguito l’ordine di uscita di tutti i cantanti in gara, che oggi saranno chiamati a esibirsi per la prima volta tutti insieme:

– Paola e Chiara

– Mara Sattei

– Rosa Chemical

– Gianluca Grignani

– Levante

– Tananai

– Lazza

– LDA

– Madame

– Ultimo

– Elodie

– Mr.Rain

– Giorgia

– Colla Zio

– Marco Mengoni

– Colapesce Dimartino

– Coma_Cose

– Leo Gassmann

– I Cugini di Campagna

– Olly

– Anna Oxa

– Articoclo 31

– Ariete

– Sethu

– Shari

– gIANMARIA

– Modà

– Will