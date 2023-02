Sanremo 2023, Tar respinge ricorso Codacons su giurie

Sanremo 2023, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso urgente presentato dal Codacons contro la Rai per la composizione della giuria demoscopica e di quella della Sala Stampa, tv, radio e web. Il Presidente della IV sezione del Tar, Roberto Politi, ha ritenuto infatti “che non sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica, poiché la controversia esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta a quella dell’autorità giudiziaria ordinaria”. Salve quindi le giurie di Sanremo, ma solo per il momento. Il Codacons infatti non si arrende e ha presentato ricorso d’appello al Consiglio di Stato, affinché si esprima sulla legittimità delle giurie individuate per decretare il vincitore del prossimo Festival di Sanremo.

L’associazione chiede, con nuova istanza, ai giudici di Palazzo Spada di emettere un decreto per obbligare la Rai a depositare presso un notaio l’elenco con tutti i dati dei componenti delle Giurie Demoscopica e Giuria della Sala Stampa, Tv, radio e web “in modo che dopo si possa verificare l’esito e la trasparenza delle operazioni di voto”. La decisione del Consiglio di Stato è attesa per domani.

“Proprio le diverse giurie scelte per il Festival saranno oggetto di discussione all’interno del programma radiofonico ‘Ridateci Sanremo’ organizzato dal Codacons assieme all’Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi, diretta che si terrà in concomitanza con le ultime tre serate del festival e durante la quale telespettatori ed esperti di spettacoli e musica si confronteranno sulla gara e sull’intera manifestazione sanremese”, fa sapere l’associazione.