Sanremo 2023, Riccardo Fogli: ''Spero che Zelensky porti messaggio di pace''

”Spero che Zelensky nel suo videomessaggio al Festival porti un messaggio di pace che dia speranza a una soluzione diplomatica che metta fine a questa guerra”. E’ questo l’appello di Riccardo Fogli affidato all’Adnkronos, ad una settimana dall’inizio di Sanremo 2023 dove sarà ospite, nella prima serata del festival, per una reunion dei Pooh. ”Sanremo è diventato una vetrina dove si espongono tanti pezzi della società – aggiunge il cantante – quello che spero è che in questo videomessaggio (di Zelensky, ndr) si parli di pace e non di armi e di quali possano essere le soluzioni diplomatiche per arrivare a un cessate il fuoco”, conclude Fogli.

(di Alisa Toaff)