Sanremo 2023, quarta serata: programma e ordine d’uscita

Festa di Sanremo 2023, la quarta serata: il programma e l’ordine d’uscita dei cantanti durante la prima serata con tutti gli artisti.

Tutto pronto per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella più attesa da molti: la serata delle cover e dei duetti, che mai come in questa edizione sembra un mega karaoke pronto a far cantare gli spettatori. Durante la conferenza stata è stato confermato l’ordine d’ingresso degli artisti e sono stati rivelati tutti gli ospiti che interverranno durante la serata, in particolar modo quelli musicali, visti i tanti duetti in scaletta.

Gli ospiti della quarta serata di Sanremo

Grande madrina della serata sarà l’attrice Chiara Francini, in una serata in cui saranno assegnati il premio alla carriera ieri ‘slittato’ (da consegnare a Peppino Di Capri), il premio per il miglior duetto e per il miglior ospite. Verrà presentata la fiction Mare fuori e ci sarà un omaggio per Lucio Dalla.

Chuara Francini

Dal Suzuki Stage potremo assistere all’esibizione de La Rappresentante di Lista e dalla nave di Costa Crociere a quella di Takagi e Ketra.

L’ordine di uscita dei cantanti e dei duetti della quarta serata

Di seguito l’ordine di uscita di tutti i cantanti in gara, che oggi saranno chiamati a esibirsi in questa serata delle cover:

– Ariete e Sangiovanni

– Will e Michele Zarrillo

– Elodie e Bigmama

– Olly e Lorella Cuccarini

– Ultimo ed Eros Ramazzotti

– Lazza, Emma e Laura Marzadori

– Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe

– Shari e Salmo

– Gianluca Grignani e Arisa

– Leo Gassmann ed Edoardo Bennato

– Articolo 31 e Fedez

– Giorgia ed Elisa

– Colapesce Dimartino e Carla Bruni

– Cugini e Paolo Vallesi

– Marco Mengoni e Kingdom Choir

– gIANMARIA e Manuel Agnelli

– Mr. Rain e Fasma

– Madame e Izi

– Coma_Cose e Baustelle

– Rosa Chemical e Rose Villain

– Modà e Vibrazioni

– Levante e Renzo Rubino

– Anna Oxa e Iljard Shaba

– Sethu e bnkr44

– LDA e Alex Britti

– Mara Sattei e Noemi

– Paola e Chiara con Merk e Kremont

– Colla Zio e Ditonellapiaga