Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite: duetterà con Gino Paoli?

Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite: la cantante salirà sul palco durante la finale, non confermate per ora le voci su un duetto.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… sul palco dell’Ariston. Non ci sono ancora conferme, ma la notizia è quantomeno ufficiosa: durante la finale di Sanremo 2023 ci sarà spazio come super ospite anche per Ornella Vanoni, nella stessa serata in cui tornerà sul palco Gino Paoli. Ipotizzare un duetto tra i due, non è un azzardo. A rivelare la presenza di una signora della musica italiana è stata, come di consueto, Amadeus durante un Tg1 delle 20, regalando subito una grande speranza a tutti i fan di una delle coppie più importanti della nostra canzone.

Ornella Vanoni ospite a Sanremo

Già negli scorsi giorni erano state confermate, per la finalissima di questa edizione, le presenze appunto del cantautore genovese e dei Depeche Mode come grandi star internazionali. Nel weekend che ha preceduto l’inizio del Festival, per, Amadeus ha voluto rilanciare, annunciando un’ulteriore grande presenza: quella di Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni e Gino Paoli

Parlando di Ornella, Amadeus, nella sua versione dei fatti, ha raccontato di aver invitato la cantante dai capelli rossi solo in questi ultimi giorni, attraverso una videochiamata. La sua risposta: “Ma certo, Ama, sarò per sempre con te“. Tra l’altro, il conduttore le ha anche chiesto di cantare L’appuntamento, ricevendo come replica ironica: “Qualcosa di più attuale, no?”.

Le partecipazioni di Ornella a Sanremo

Sarà l’ennesima partecipazione di Ornella al Festival. La cantante ha già partecipato per ben otto volte in gara, la prima nel lontanissimo 1965, l’ultima nel 2018 insieme a due grandi cantautori, Bungaro e Pacifico.

Come ospite Ornella è invece salita sul palco dell’Ariston in altre occasioni, le più recenti nel 2019 e nel 2021, quindi sarà la sua seconda volta come ospite di Amadeus. Insomma, si arricchisce ancora l’elenco dei grandi protagonisti di questa edizione di Sanremo ormai alle porte. Non resta che aspettare il via per goderci lo spettacolo, in attesa di ulteriori sorprese.