Sanremo 2023, novità nel regolamento: cambia la finale

Cambia il regolamento della finale del Festival di Sanremo 2023: l’ultima regola creata da Amadeus a poche settimane dal via.

Manca sempre meno alla prima serata del Festival di Sanremo 2023. Eppure, c’è ancora il tempo di cambiare qualcosa nel regolamento. Il 16 gennaio Amadeus ha annunciato una nuova grande novità, questa davvero decisiva, nel regolamento che ci accompagnerà all’appuntamento finale, quello dell’11 febbraio. L’ultimo appuntamento non metterà infatti a confronto tre artisti per contendersi la vittoria, ma un numero di cantanti maggiore, forse perché mai prima d’ora se ne erano avuti in gara ben 28. Scopriamo insieme i dettagli su questa novità.

Amadeus cambia il regolamento di Sanremo 2023

Da qualche anno, in quest’epoca moderna di Sanremo, la serata finale si svolge secondo un meccanismo che non è cambiato. Si arriva infatti all’appuntamento decisivo con una serie di votazioni raccolte durante le quattro serate che precedono l’ultimo step.

Amadeus

Al termine di tutte le esibizioni, durante la finale, si svelava quindi una classifica definitiva, senza però i primi tre posti. Per decidere il vincitore veniva infatti aperta una nuova votazione, azzerando tutte le precedenti, per dare ai concorrenti ini gara l’ultima chance di agguantare il meritato trionfo. Le cose però quest’anno non andranno così. O meglio, il meccanismo rimarrà uguale, ma coinvolgerà più artisti.

Una finale a cinque

Stando a quanto svelato il 16 gennaio, nella quinta serata a giocarsi la vittoria finale sarà non più un terzetto, bensì un quintetto. Si legge infatti tra le righe di questo regolamento del Festival criticato da Mogol: “Riproposizione, attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio video, delle cinque canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica“.

A questo punto le votazioni precedenti saranno, come accadeva anche negli anni passati, azzerate, e partirà una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta e della Demoscopica. Queste votazioni avranno un peso rispettivamente di 34%, 33%, 33%.

Stando a quanto trapela, ad oggi non ci sarebbe la sicurezza che durante la finale verrà annunciata l’intera classifica, con lo svelamento anche del secondo, del terzo, del quarto e del quinto classificato. Probabilmente si deciderà solo sul momento, a seconda del tempo rimasto in scaletta, e in caso di mancato annuncio verrà svelata la classifica a serata già conclusa.