Sanremo 2023, Mr. Rain vola negli stream: "Sono incredulo e commosso"

Mr. Rain vola e tallona Mengoni negli stream. Il reel della sua esibizione è il più visto con quasi 9 milioni di visualizzazioni nell’Instagram di Sanremo. Il suo ‘Supereroi’ è secondo tra i brani di Sanremo su ITunes e su Spotify dietro a ‘Due vite’ di Mengoni. E, come se non bastasse, ha guidato la classifica del FantaSanremo nella prima serata.

“Sono incredulo e commosso davanti a questi risultati – dice l’artista all’Adnkronos – sono davvero felice che la mia canzone sia piaciuta a tante persone che mi stanno dimostrando tantissimo affetto. Era il mio obiettivo per questa mia prima volta al Festival: ‘Supereroi’ per me ha già vinto, grazie davvero a tutti”, dice l’artista che in gara porta un brano sull’importanza di chiedere aiuto quando si attraversano momenti difficili, come è capitato a lui, che ha combattuto durante la pandemia una brutta depressione.