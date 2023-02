Sanremo 2023, Mengoni: "Dedico festival a donna che mi ha messo al mondo"

“Dedico questo festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo”. Così il vincitore del festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni alla conferenza stampa finale del festival, tornando sulla dedica alle donne in gara fatta a caldo ieri sul palco dell’Ariston.

“Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere – dice poi incalzato dalle domande dei giornalisti-. Parlo di esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che restassero lì”, dice l’artista di Ronciglione. Che a stento trattiene l’emozione, che ieri non è riuscito ad arginare: “Mi scuso per ieri, non ho trattenuto l’emotività. Erano lacrime di gioia”, sottolinea sorridendo.

“All’Eurovision? Ci andrò e voglio divertirmi – dice ancora il vincitore del festiva -. Come mi sto preparando? Per oggi non c’è spazio per nuove aspettative, mi vorrei godere tutte le serate, questa vittoria e questa giornata. Pian piano ci prepareremo al meglio, per ora sono molto contento di vedere Liverpool perché non l’ho mai vista. Da domani iniziamo a pensarci, oggi mi godo questa giornata”, aggiunge.