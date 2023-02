Sanremo 2023, Marco Mengoni guida la classifica provvisoria

Marco Mengoni guida la classifica generale provvisoria della sala stampa del festival di Sanremo 2023. A seguire Colapesce Dimartino, Madame, Tananai, Elodie, Coma Cose, Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Paola e Chiara, Cugini di Campagna, Levante, Mr Rain, Articolo 31, Gianluca Grignani, Ariete, Modà, Gianmaria, Olly, Lda, Will, Anna Oxa, Shari, Sethu.

Colapesce Dimartino guidano invece la classifica della sala stampa dei 14 concorrenti che si sono esibiti oggi, seconda serata del festival. Secondo posto per Madame, terzo per Tananai. A seguire Lazza, Giorgia, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Levante, Articolo 31, Modà, Lda, Will, Shari, Sethu.