Sanremo 2023, Lucarelli vs Ferragni: "Il cachet? Per lei sono spicci"

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni sul tema delle iniziative benefiche annunciate dall’imprenditrice. Questa volta nel mirino il cachet di Sanremo e la conferenza stampa in cui Chiara Ferragni ha annunciato che devolverà in beneficenza il cachet che riceverà per coconduzione della serata inaugurale e della finale di Sanremo. “Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta nel silenzio, ma annunciata in una apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ‘ma che bravaaaaa’”, ha scritto Lucarelli nelle storie di Instagram.

Affermazioni alle quali Ferragni pare rispondere quando posta tra le sue storie un commento che sottolinea: “La beneficenza si fa e si dice, affinché sia da esempio. Il resto sono scuse”.