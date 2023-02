Sanremo 2023, le Pagelle dal divano di G3nt3 Com3 Noi – La Finale

Elodie vera popstar, Colla Zio freschissimi. Ecco le pagelle dell’esibizione dei 28 cantanti in gara nella serata finale del festival di Sanremo 2023, redatte in tempo reale in esclusiva per AdnKronos dai G3nt3 Com3 Noi, gruppo d’ascolto nazionalpopolare affetto da “sindrome dell’Ariston”, che si manifesta con la spasmodica attesa dei 5 giorni del Festival per 11 mesi e 3 settimane l’anno. Tre amici “nati col tubo catodico ma promossi alla prova dell’alfabetizzazione digitale” che, da sempre, sono “felici di pagare il canone Rai per commentare con ironia agrodolce le canzoni, gli artisti e le loro esibizioni”. “Nessuno più di noi merita un posto in prima fila al Festival di Sanremo” è il grido di battaglia del trio, poco avvezzo all’understatement. Per interloquire con i @G3nt3Com3Noi, cercateli su Twitter e Instagram e sugli account di @Adnkronos.

Elodie – Due

Crediamo che un inizio migliore non potesse esserci. Si conferma l’unica vera popstar di tutta la 73 edizione. Qui si canta “lacrime mie lacrime tue” e poi “assurdamente figherrima”. Non sarà nella top 5 ufficiale ma è sul podio del nostro cuore. Voto 8 1/2

Colla Zio – Non mi va

La versione dei Ragazzi Italiani, meno boni ma più intonati, è entrato nelle nostre grazie quasi da subito. Motivo facile, spiritoso, peccato per il total look black Zara. Freschissimi! Voto 7 ½