Sanremo 2023, l’annuncio di Amadeus: arriva una superstar?

Amadeus annuncia una presenza femminile importante in arrivo a Sanremo 2023: di chi si tratta?

Manca ancora un mese e mezzo all’inizio di Sanremo 2023, ma l’attesa è già spasmodica, e Amadeus, da vecchia volpe della televisione italiana, sa come alimentarla. Intervistato da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel format Facciamo finta che, in onda su R101, il direttore artistico del Festival ha parlato largamente della prossima kermesse, raccontando le sue prime esperienze, le sensazioni e regalando anche qualche anticipazione importante. Ad esempio sull’imminente arrivo di un annuncio clamoroso.

Sanremo 2023, bomba in arrivo: l’annuncio di Amadeus

Sappiamo già che a condurre il prossimo Festival come presenze femminili accanto ad Amadeus ci saranno Chiara Ferragni, madrina della prima e dell’ultima serata, e Francesca Fagnani, voluta fortemente dal direttore artistico e ormai volto noto in casa Rai. Ma alle due dovrebbe aggiungersi presto anche almeno un’altra presenza. E si tratterà di un nome importante.

Amadeus

Lo ha confermato lo stesso presentatore ai microfoni di R101: “Ho un’idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente“. Poche semplici parole che hanno alimentato le fantasie dei fan e hanno fatto partire un nuovo toto-Sanremo, stavolta riferito proprio alle co-conduttrici.

Chi sarà la “donna importante” accanto ad Amadeus

Al di là dell’autocandidatura scherzosa di Katia Follesa ai microfoni di Viva Rai 2, le parole di Amadeus hanno fatto scatenare soprattutto i fan del Festival, pronti a far partire un nuovo toto-nomi. C’è chi scommette su Monica Bellucci, e sarebbe un grande colpo per la kermesse, chi punta invece sulla top model Vittoria Ceretti. Per rimanere in casa Rai, qualcuno punta su Andrea Delogu o Francesca Fialdini, qualcun altro sull’attrice Pilar Fogliati. E c’è ancora chi pensa alla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi.

Fare una previsione è però davvero complesso, visto che lo stesso Amadeus effettua le sue scelte in maniera piuttosto estemporanea, come confermato nella stessa intervista: “Io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima“.