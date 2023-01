Sanremo 2023, la scenografia: le prime immagini

Sanremo 2023, la scenografia: Amadeus la mostra per la prima volta in collegamento con Fiorello a Viva Rai 2.

Il countdown sta per terminare. Manca davvero poco al Festival di Sanremo 2023, ed è arrivato il momento di svelare altri dettagli relativi alla kermesse. Ad esempio, la scenografia. Per presentarla al pubblico, stavolta, Amadeus ha scelto il programma del suo grande amico Fiorello. Durante un collegamento con Viva Rai 2 ha infatti svelato per la prima volta la splendida nuova scenografia realizzata dallo storico scenografo Gaetano Castelli e dalla figlia Maria Chiara. Una magica ‘cupola’ pronta a fare da tetto alle imprese dei cantanti in gara.

La scenografia di Sanremo 2023

Per la ventunesima volta a firmare la scenografia del Festival della canzone italiana è dunque Castelli, un vero veterano della kermesse. Per certi versi, il vero padrone di casa delle ultime edizioni.

Stavolta non ci sono grandi rivoluzioni rispetto al passato. La nuova scenografia ricorda, per certi versi, quella del 2022. Un restyling che va a modernizzare e attualizzare le forme, senza sconvolgere l’impianto di base di una scenografia che aveva comunque ricevuto gli elogi da parte di tutti i personaggi coinvolti nella kermesse.

Amadeus svela la nuova scenografia

Come ogni anno, anche stavolta il sipario sul palco dell’Ariston è stato alzato con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio del programma vero e proprio. A condurre le danze è stato il direttore artistico, Amadeus, che ha scelto di fare questo nuovo annuncio/rivelazione all’interno del format del suo più grande amico, Fiorello.

Durante l’ultima puntata di Viva Rai 2 è stato infatti mostrato un video girato proprio all’interno dell’Ariston, con Amadeus protagonista sotto la “meravigliosa cupola illuminata“, realizzata da Castelli e dalla figlia Maria Chiara. Non conosciamo comunque ancora il significato della scenografia, che verrà con tutta probabilità presentata dai suoi realizzatori nei prossimi giorni. Di seguito le primissime immagini: