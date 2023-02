Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata

Stasera, mercoledì 8 febbraio, ci sarà la seconda serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus. Al suo fianco ci sarà per tutta la durata in qualità di co-conduttore Gianni Morandi, mentre varie donne si alterneranno di serata in serata per stare al loro fianco. La seconda – quella di stasera – sarà Francesca Fagnani.

La conduttrice farà un monologo e porterà se stessa.

“Questo è banale da dire sono emozionata però chi invece vive l’emozione di salire sul palco non ha termini alternativi, oltre alla gratitudine enorme. Porterò la mia personalità, non saprei cosa altro portare, che te serve? [dice rivolgendosi ad Amadeus, ndr]”.

Fra gli ospiti di questa sera i Black Eyed Peas; il comico Angelo Duro; l’inedito trio composto da Albano Carris, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e l’attore Francesco Arca per la promozione della fiction di Rai1, Resta Con Me.

Sanremo 2023, scaletta esibizioni

Nel corso della seconda serata di Sanremo 2023 si esibiranno i restanti 14 Big. A fine serata sarà decretata la seconda classifica provvisoria votata dalla sala stampa.

1. Will | Stupido

2. Modà | Lasciami

3. Sethu | Cause Perse

4. Articolo 31 | Un Bel Viaggio

5. Lazza | Cenere

6. Giorgia | Parole Dette Male

7. Colapesce e Dimartino | Splash

8. Shari | Egoista

9. Madame | Il Bene Nel Male

10. Levante | Vivo

11. Tananai | Tango

12. Rosa Chemical | Made In Italy

13. LDA | Se Poi Domani

14. Paola & Chiara | Furore