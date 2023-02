Sanremo 2023, ironia Fiorello: "Swiffer polemiche ha colpito ancora"

“Oggi puntata liscia, non è successo nulla a parte Fedez che ti ha tolto le castagne dal fuoco. Appena ho sentito il testo ho pensato: ‘ecco swiffer ha colpito ancora’”. Arriva in collegamento l’ironia di Fiorello sullo “swiffer delle polemiche”, come chiama l’amico Amadeus.

Fiorello si collega con il Teatro Ariston visibilmente infreddolito in una strada buia e ironizza: “Qui c’è allegria “ dice. “Mi vedi come vado piano? Centellino le forze per arrivare dove devo arrivare. Sai che la Ferragni – con il suo abito di ieri – mi ha dato una idea con la scritta dietro? Voglio scrivermi dietro ‘Pensami sveglio!'”

Poi torna sulla polemica del Cda della Rai che ha lamentato di non essere stato avvertito della presenza di Mattarella al festival: “Loro lo sanno mi conoscono. Io se devo fare una cosa chiamo il Cda, voi invece bazzecole come portare Mattarella al festival. Quando entro in Rai, io per andare a fare la pipì, prima chiamo il Cda Rai: posso andare?”.