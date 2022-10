Sanremo 2023: il toto cast, i 50 cantanti che potrebbero contendersi il posto

Mancano circa quattro mesi al Festival di Sanremo 2023 e circa sei settimane all’annuncio dei cantanti in gara. Secondo quanto riportato da AdnKronos, infatti, Amadeus darà l’annuncio dei cantanti in gara in diretta dal Tg1 o giovedì 1^ dicembre o venerdì 2 dicembre.

Il toto-nome è già partito e sempre AdnKronos ne ha stilati ben cinquanta ipotetici. Della serie: qualcuno ci sarà.

Ecco cosa si legge:

“Che Amadeus sia già da tempo immerso negli ascolti è una realtà ed è quindi naturale che circoli qualche voce sugli artisti che hanno inviato uno o due brani al direttore artistico e conduttore. Da Radio Deejay al sito di AllMusicItalia, sono tantissimi gli artisti tirati in ballo in queste ore: Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa, Luigi Strangis, i Negramaro ma anche Giuliano Sangiorgi solista, Giorgia, Elisa, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Raf, Shade, Mr Rain, Emis Killa, Lazza, Tananai, Bresh, Vasco Brondi, Mannarino, Diodato, Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Fabio Concato, Sangiovanni, Aka7even, Elodie, Francesca Michielin, Marcella Bella, Nada, Pinguini Tattici Nucleari, Modà, i Ricchi e Poveri nella formazione a due e persino la reunion degli Articolo 31”.

Alcuni nomi erano già noti ai rumors (Paola e Chiara, Tiziano Ferro, Ariete, LDA..) altri inediti come Fabio Concato, Nada Mannarino e il ritorno di Diodato che un Festival di Sanremo di Amadeus lo ha pure vinto.

Lancio di agenzia con totocast Sanremo: 50 nomi di numero. Ma così so bravi tutti. #Sanremo2023 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 19, 2022

Sanremo 2023, l’edizione del 2022 è già record di vendite

In totale i singoli di Sanremo 2022 di Amadeus hanno ottenuto in tutto 30 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Massimo Ranieri, Giovanni Truppi, Yuman e Le Vibrazioni. Non era mai successo prima che un Festival della canzone italiana durasse per sette mesi consecutivi nelle varie classifiche. Un record che difficilmente riuscirà ad eguagliare nel 2023, anche se le aspettative sono altissime.