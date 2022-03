Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus si è concluso da poco più di un mese e tutt’ora i big che hanno partecipato stanno ottenendo un enorme successo: si parla di 9 dischi di platino e 7 d’oro, mica briciole. Qualche settimana fa, però, il conduttore ha anticipato che sarà al timone anche dell’edizione 2023 e di quella del 2024 e – nonostante manchino 11 mesi al suo ritorno – sul web è già esploso il toto-cast.

In pole position per entrare nella rosa dei big del nuovo Festival di Sanremo ci sarebbe il figlio di Andrea Bocelli, che già quest’anno aveva proposto un brano.

“Si chiama Matteo Bocelli, figlio del noto tenore Andrea e canta anche lui. Un talento in bella mostra nei vari show televisivi, ha fatto tappa anche a Domenica In”. – Ha scritto Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. – “Forse non tutti sanno che Bocelli Junior stava per partecipare all’ultimo Festival di Sanremo. E c’è chi punta a portarlo in gara nel 2023. Amadeus permettendo”.