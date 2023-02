Sanremo 2023, il FantaSanremo sfonda il tetto dei 2 milioni di iscritti

Inarrestabile FantaSanremo. L’ascesa del gioco legato al Festival di Sanremo, che l’anno scorso ha stregato la kermesse ligure, sembra incontenibile: a pochi giorni dall’inizio del festival, ha sfondato il tetto dei 2 milioni di iscritti. Lo fa sapere all’Adnkronos Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del fantagioco, che non nasconde la sua soddisfazione: i due milioni di iscritti, infatti, erano l’obiettivo tanto agognato dopo che il game ha superato il milione e mezzo qualche giorno fa. “Siamo contentissimi -esulta- perché l’abbiamo raggiunto a cinque giorni dal festival, quindi c’è ancora tempo per salire e crescere”.

Per il gioco, “questa sarà l’edizione dei record di sempre -dice Piccinini-Ora l’obiettivo è , tra tre giorni, di arrivare a due milioni e mezzo”. Obiettivo tutt’altro che impossibile, dato che “viaggiamo sulle 130mila squadre al giorno, che valgono due-tre edizioni del 2021”, spiega il co-fondatore del FantaSanremo. Tra ironia, gag, imprevisti e sorprese, il FantaSanremo promette anche quest’anno di costellare le cinque serate del festival di divertimento e suspence.

Di fronte al successo senza precedenti del gioco, nemmeno il Comune di Sanremo è rimasto a guardare ed ha invitato i responsabili a trasferire nella Città dei Fiori il Bar ‘da Papalina’, il locale marchigiano dove il gioco è nato, per ricreare al Palafiori il clima che ha generato tra un gruppo di appassionati del festival l’idea del FantaSanremo. Non a caso, tra i bonus del gioco ne è comparso uno che sembra fare riferimento proprio a questo: guadagna infatti 25 punti l’artista che lascia un caffè sospeso ‘da Papalina’ per un altro artista in gara.

Non mancano bonus e malus all’insegna dell’ironia e anche ad personam: se Tananai si classifica Ultimo prende 100 punti, se gli Articolo 31 totalizzano 31 punti nella serata ne ricevono altri 31 in bonus, se un artista esibisce un abbigliamento che può essere considerato un cosplay dei Maneskin guadagna 20 punti, se il pubblico si alza e dà vita ad un trenino durante l’esibizione di un cantante scatta per quest’ultimo il ‘bonus Maracaibo’ (+50 punti), mentre il sarcastico ‘bonus rave’ arriva se più di 49 persone invadono il palco (in questo caso sono previsti “6 anni”, con evidente riferimento al recente decreto).

Il meccanismo del gioco rimane lo stesso: ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi (la moneta di scambio non poteva che essere intitolata al decano dei conduttori sanmeresi) per comporre la sua squadra, scegliendo cinque dei cantanti in gara e nominandone uno capitano. Le iscrizioni si chiuderanno la notte prima dell’inizio del festival e da quel momento ogni giocatore guadagnerà o perderà punti, in base a cosa faranno sul palco gli artisti che avrà scelto per la squadra.

A fine festival, oltre ai vincitori tra i giocatori, ci sarà un artista vincitore: quello che avrà totalizzato il punteggio più alto nelle cinque serate del festival. L’anno scorso la vincitrice fu Emma Marrone, che ora guida una Lega gettonatissima tra i giocatori e che, c’è da scommettere tornerà a giocare quando salirà sul palco di Sanremo 2023 per duettare nella serata di venerdì con Lazza.