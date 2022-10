Sanremo 2023, i nomi trapelati sono pure fin troppo big

Quanto possono essere big i cantanti in gara al Festival di Sanremo? Sono settimane ormai che l’asticella della popolarità sembrerebbe essere alzata con i rumor sui nomi di Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso, ma con questa nuova lista i big forse potrebbero essere fin troppo big.

Oltre l’irraggiungibile Tiziano Ferro (che il Festival lo ha pure condotto insieme ad Amadeus e Fiorello), radio Deejay ha fatto altri papabili nomi che sono giunti alle loro orecchie. Fra i candidati ci sarebbero Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Elisa e Giorgia.

“Alcune indiscrezioni vorrebbero Amadeus impegnato ad allestire un #Sanremo2023 di All Star. Da Eros Ramazzotti a Biagio Antonacci (la cui partecipazione sembra probabile) a Laura Pausini, con anche Elisa e Giorgia. Un torneo da brividi”.

A questo set di nomi incredibili (fra tutti loro Elisa si è già rimessa in gioco), si aggiungono anche: Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis.

Il toto-Big #Sanremo2023 di Radio Deejay: Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis. — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 17, 2022

Sanremo 2023, spunta l’ipotesi Natalia Estrada

Ovviamente le notizie sul prossimo Festival di Sanremo non sono finite. Ieri TvBlog ha lanciato in esclusiva una trattativa segreta fra Amadeus e Natalia Estrada. Il conduttore infatti la starebbe corteggiando in qualità di co-conduttrice in una delle serate centrali. Come già sappiamo, infatti, la prima e l’ultima serata al fianco di Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Chiara Ferragni.