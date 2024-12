SANREMO 2023: I Big e i Giovani – Recensioni e Commenti in Diretta

Questa sera, mercoledì 18 dicembre, il Teatro del Casinò di Sanremo accoglierà la finale di Sarà Sanremo, che conclude Sanremo Giovani 2024. Dopo cinque settimane piene di emozioni e sfide su Rai 2, l’evento finale si svolgerà su Rai 1, promettendo una serata ricca di sorprese.

I sei finalisti si contenderanno tre posti tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, con un quarto finalista proveniente da Area Sanremo. La serata includerà non solo le performance dei talenti, ma anche la valutazione della giuria e momenti di commento dal pubblico.

Le sfide di questa finale sono state emozionanti: Mew ha gareggiato contro Vale LP e Lil Jolie, con i secondi che hanno avuto successo; Alex Wyse ha superato Selmi; e Settembre ha stravinto contro Angelica Bove. Inoltre, Etra e Maria Tomba si sfideranno per il quarto posto.

La giuria ha assegnato voti ai partecipanti. Mew ha ricevuto 6,5 per la sua solidità scenica, anche se il brano manca di un elemento memorabile. Vale LP e Lil Jolie, valutati 7,00, hanno mostrato vibrazioni fresche e una profondità sorprendente. Alex Wyse ha ottenuto 6,50 con influssi anni Settanta, mentre Selmi, anche con 6,50, ha colpito con un brano intimo e intenso. Angelica Bove ha conquistato 6,75 grazie al suo stile retrò evocativo, e Settembre ha ottenuto lo stesso punteggio per un pop raffinato e ben interpretato.

Durante la finale, saranno annunciati i titoli delle canzoni dei 30 Big del 75° Festival di Sanremo. Tra gli artisti presenti figureranno Francesco Gabbani, Achille Lauro, Brunori Sas e molti altri. Non ci sarà un 31° partecipante a sorpresa, ma ci sarà un’interruzione da parte di Siani e Pieraccioni per presentare il loro film “Io e Te dobbiamo parlare”.

La giuria della finale è composta dalla Commissione musicale di Sanremo Giovani e da Carlo Conti e Claudio Fasulo come giurati esterni. La serata sarà condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, e andrà in onda su Rai 1 alle 21:30. Per ulteriori aggiornamenti, è possibile seguire le pagine social ufficiali.