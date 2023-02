Sanremo 2023, guai per la Rai: rischia una multa salatissima

La Rai rischia una multa molto pesante dopo Sanremo 2023 per pubblicità occulta: nel mirino i tanti riferimenti a Instagram.

Il caso è esploso. La Rai stavolta rischia grosso. Al di là dei baci più o meno legittimi sul palco dell’Ariston, a mettere nei guai il servizio pubblico sarebbe un caso relativo alla pubblicità occulta nei confronti di Instagram, uno dei più poti social network al mondo. Una situazione d’imbarazzo per la Rai, che potrebbe proprio per questo motivo vedersi recapitare una multa salatissima. Senza considerare un altro aspetto scottante: quello relativo alla querelle sui diritti di immagine di Chiara Ferragni e Fedez. Insomma, il Festival sarà anche finito, ma a quanto pare le sue conseguenze stanno per farsi sentire.

Pubblicità occulta a Sanremo?

La notizia è arrivata in questi giorni. A quanto pare nel CdA della tv di Stato in una riunione fiume andata in scena nell’immediato post Festival si sarebbe discusso a lungo del ‘caso Instagram’, con i continui riferimenti al noto social network all’interno delle gag di Amadeus con e senza Chiara Ferragni. Una serie di gag che potrebbero essersi trasformate, anche involontariamente, in pubblicità occulta.

Amadeus

A rivelare questo caso è stato un servizio di Striscia la Notizia, che ha intervistato l’AgCom per commentare la questione. E a quanto pare l’Autorità per le Garanzie avrebbe confermato che verranno effettuate delle verifiche per poter comprendere se si è trattato o meno di un caso di pubblicità occulta, considerando che, tra l’altro, non è stato promosso l’account ufficiale della Rai, bensì quello personale del conduttore del Festival, oltre a quelli di ospiti come la stessa Chiara e Fedez.

Chiesti i contratti a Fedez e Chiara Ferragni

E a proposito dei Ferragnez, il CdA avrebbe messo nel mirino anche loro, chiedendo di poter visionare i contratti fatti con entrambi per questo Sanremo, per poter comprendere se vi siano stati degli accordi che potessero riferirsi proprio alla presenza di Instagram sul palco.

Ma a finire sul tavolo delle discussioni è stato anche un altro tema, quello relativo alla presenza della troupe Amazon-Banijay dietro le quinte del Festival, costantemente a seguito della coppia, che sta registrando proprio in questo periodo la seconda stagione della loro serie televisiva The Ferragnez. Una presenza giustificata con la cessione, solo parziale, dei diritti di immagine della coppia. Non a caso, nonostante siano stati grandi protagonisti della kermesse, non sono minimamente comparsi nello show Dietrofestival andato in onda la domenica successiva alla fine dello spettacolo.

Insomma, considerando anche la denuncia presa da Blanco per il ‘fioricidio‘ e la polemica legata al bacio di Rosa Chemical e dello stesso Fedez, in Rai non si stanno vivendo ore di grande serenità, e la sensazione è che qualcosa di importante possa avvenire da un momento all’altro. Sarà stato anche un Festival di successo a livello di numeri e a livello economico, ma forse questa volta qualcuno potrebbe aver tirato troppo la corda.