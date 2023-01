Sanremo 2023, gli ospiti del terzo palco: da Annalisa a Lauro

Sanremo 2023, tutti gli ospiti del ‘terzo palco’, quello di piazza Colombo: l’annuncio di Amadeus su TikTok.

La prima volta non si scorda mai. Amadeus aveva promesso che nella mattinata del 18 gennaio avrebbe fatto il suo primo video su TikTok, per annunciare altre novità inerenti il Festival di Sanremo 2023, ed è stato di parola. Il conduttore e direttore artistico si è divertito a sfruttare il social network più amato degli ultimi anni, svelando altri dettagli di quello che sarà il prossimo appuntamento con la kermesse dedicata alla canzone italiana. In particolare ha ufficializzato la presenza di un terzo palco, che si aggiunge a quello dell’Ariston e a quello della nave che ospiterà Salmo. Un palco in città su si esibiranno tantissimi grandi rappresentanti della nostra musica.

Gli ospiti del ‘terzo palco’ di Sanremo 2023

Come già accaduto in epoca pre-Covid, Sanremo si sdoppia. Anzi, si divide in tre. Oltre al palco principale, quello dell’Ariston, e a quello sulla nave da crociera che ospiterà i big del rap italiano, da Salmo a Fedez, passando per Guè e per i producer Takagi & Ketra, Amadeus ha annunciato anche un palco in piazza Colombo.

Piero Pelù

Su questo terzo palco passeranno tantissimi grandi nomi della musica italiana, e ci saranno alcuni collegamenti tra lo spettacolo che si terrà all’esterno e il teatro Ariston. In particolare, i nomi annunciati dal direttore artistico sono quelli di Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Gli ospiti sul palco dell’Ariston

Va dunque ad arricchirsi il parterre di ospiti del Festival, tra l’altro con nomi che sono in qualche modo legati al Sanremo targato Amadeus. Se, ad esempio, Annalisa era ritenuta da molti una delle possibili protagoniste di questa edizione, Piero ha partecipato per l’unica volta proprio nella prima edizione targata Ama. Senza dimenticare ovviamente La Rappresentante di Lista, che sarà dunque per la terza volta di fila in qualche modo coinvolta nel Festival (oltre che nel ruolo di firma del brano dei Cugini di Campagna) e di Achille Lauro, che ormai dal 2019, ininterrottamente, partecipa a Sanremo o come cantante o come ospite.

Per quanto riguarda invece le guest star attese non all’esterno ma proprio sul palco dell’Ariston, per il momento i nomi restano quelli già noti: i Pooh, il trio formato da Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi e i Black Eyed Peas.